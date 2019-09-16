Kocaeli’de 4.5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 4 kg 79 gr esrar ile 458 gr sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda son bir haftada ekipler tarafından yapılan uygulama ve operasyonlarda 4 kg 79 gr esrar, 458 gr sentetik kannabinoid, 66 kök kenevir, 53 gr skunk ve 10 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Kaynak: İHA