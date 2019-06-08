Kocaeli’de 4 kişinin öldüğü fabrika yangınında 4 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 4 kişinin öldüğü tekstil fabrikası yangını sonrasında gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında çıkan yangında 3'ü Suriyeli 1'i ise Afgan uyruklu olduğu tahmin edilen 4 işçinin hayatını kaybetmesi sonrasında 4 kişi gözaltına alındı. Olay günü Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tekstil fabrikasının sahibi Fatih A., yanan binada bulunan bir başka firma sahibi Mahmut G. ile yabancı işçilerin temin edilmesini sağlayan Mahmoud A. ve Fırat A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanan 4 şahıs, öğlen saatlerinde Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Yangında yanarak hayatını kaybeden işçilerin Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesetleri üzerinde ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA