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Kocaeli'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

3 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 50 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 48 Afganistan ve 2 Özbekistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin kentte çalışmasına ve barınmasına imkan sağladığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA




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