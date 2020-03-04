Kocaeli'de 70 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 70 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Mollafenari Mahallesi Erikdibi Caddesi'ndeki evinde Mesut Kabaca'nın (70) hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, Kabaca'nın ayağının...
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 70 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Mollafenari Mahallesi Erikdibi Caddesi'ndeki evinde Mesut Kabaca'nın (70) hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, Kabaca'nın ayağının spriralle kesilmiş halde aşırı kan kaybından öldüğünü tespit etti.
Kabaca'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmit Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT