Kocaeli'de akıl almaz görüntüler! Sokak ortasında 15 yaşındaki kızı taciz etti

Kocaeli'de sokakta arkadaşıyla birlikte yürüyen 15 yaşındaki kız, 39 yaşındaki bir kişinin elle tacizine uğradı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan bu görüntülerin ardından tacizci, devriye görevinde bulunan polis ekipleri tarafından yakalanıp savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.