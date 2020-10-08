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  3. Kocaeli'de akıl almaz görüntüler! Sokak ortasında 15 yaşındaki kızı taciz etti

Kocaeli'de akıl almaz görüntüler! Sokak ortasında 15 yaşındaki kızı taciz etti

Kocaeli'de sokakta arkadaşıyla birlikte yürüyen 15 yaşındaki kız, 39 yaşındaki bir kişinin elle tacizine uğradı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan bu görüntülerin ardından tacizci, devriye görevinde bulunan polis ekipleri tarafından yakalanıp savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşanan olayda 15 yaşındaki bir  Z.R. isimli kız, arkadaşıyla yürüdüğü sırada 39 yaşındaki Ebubekir Özgün’ün elle tacizine uğradı. Olayın ardından meydana gelen tacizi gören bir kişi Özgün'ün kolundan yakalarken devriye gezen polis ekipleri tarafından ise gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Ebubekir Özgün, tutuklandı.

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08 Ekim 2020 Perşembe 14:00
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