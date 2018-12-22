Kocaeli'de asayiş uygulaması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 301 polisin katılımıyla yol uygulaması yapıldı, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile umuma açık yerler denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Huzur Uygulaması" kapsamında İzmit ilçesinde alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile umuma açık yerlerin denetlendiği uygulamada, araçlar durdurularak yolcuların kimlik kontrolü gerçekleştirildi, şüphelilerin üzerleri arandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, il asayiş, güvenlik, siber ve narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin görev aldığı operasyonda, bin 653 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.



Uygulamada, 167 araç arandı, 10 araç sürücüsüne 3 bin 351 lira ceza kesildi, ehliyetsiz araç kullanan bir kişiye 4 bin 36 lira idari para cezası uygulandı.

Umuma açık 35 iş yerinde yapılan denetimlerdeyse kapalı alanlarda sigara içilmesine müsaade edilmesi ve çalışanların kimlik bildirimi yapılmaması suçundan 7 iş yeri hakkında işlem yapıldı.

Kent genelinde huzur ve güveni tesis etmek üzere uygulamaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA