Kocaeli’de aşırı yağışlara karşı mazgallar temizleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaşanabilecek aşırı yağışlara karşı menfez, mazgal, dere ve yağmur suyu hatlarında geniş çaplı temizlik yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı meydana gelebilecek ani aşırı yağışlara karşı önlem amaçlı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar sonrası tıkanabilecek olan mazgallar, ekipler tarafından temizleniyor. Ekipler ayrıca dereler ve yağmur suyu hatlarında da geniş çaplı temizlik çalışması yaptı.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ile İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, şiddetli yağışlarda su birikintilerinin oluşmaması için özverili çalışmalar gerçekleştiriyor. Geniş çaplı yapılan temizlik çalışmaları tüm ilçelerde gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalar ile yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçilmiş oldu. Mazgalların yanı sıra ekipler sokakların da temizliğini gerçekleştirdi. Olası bir yağışta mazgal ve menfez giderlerini tıkayabilecek kuru ağaç dalları ekipler tarafından budandı. Kaldırım ve yol kenarlarında bulunan otlar da çim biçme makineleriyle temizlendi.

İSU ekipleri ise dere ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışması yaptı. Kanal açma araçları ile yağmur suyu hatlarının kontrolleri yapıldı. Yapılan çalışmalarda giderlerde yaşanan tıkanmalar araçla açıldı. Yağış sonrası biriken atıklar araçla çekilerek temizlenerek, yağmur suyu hatlarında yaşanabilecek tıkanmaların önüne geçildi.

Kaynak: İHA