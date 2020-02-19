Kocaeli'de bankamatik hırsızlarını bekçiler yakaladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde görev yapan mahalle bekçileri, bir bankamatiğe kartları sıkıştırarak almaya yarayan aparat yerleştiren 2 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi'nde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, sabah saatlerinde eldiven giymiş ve yüzleri gizlenmiş halde bankamatiklere kartları sıkıştırarak almaya yarayan aparat yerleştiren M.A. ve D.A'yı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin aracında yapılan aramada kart kopyalamaya yarayan cihazlar ve farklı kişilere ait 7 kredi kartı bulundu.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.





Kaynak: AA