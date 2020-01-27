Kocaeli'de bin 899 sokak hayvanı sahiplendirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ndeki bin 899 sokak hayvanı sahiplendirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hafta içi 10.00-12.00 ve 14.30-16.30 saatlerinde ziyaretçi kabul ediliyor.

Kandıra Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde bakım ve sağlık kontrolleri yapılan sokak hayvanları, daha sonra yeni evlerine gitmek üzere vatandaşlara teslim ediliyor.

Şu ana kadar sahiplendirilen bin 899 sokak hayvanın yanında vatandaşlara tasma, gezdirme aparatı, mama kabı, üç günlük mama, bilgilendirme broşürü ve taşıma çantası bulunan sahiplendirme paketi hediye ediliyor. Sunulan pakette yavru ve büyük hayvanlar ayrı ayrı düşünülerek uygun malzemeler temin ediliyor.



Geçici bakımevinden sahiplendirilen sokak hayvanlarının iç-dış parazit, karma ve kuduz aşıları yapılıyor. Ayrıca hayatları boyunca gerekli aşı, tedavi ve bakımları geçici bakımevinde sağlanıyor.

Kaynak: AA