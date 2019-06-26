Kocaeli'de bir büfede kaçak içki ele geçirildi KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir büfede gümrük kaçağı 181 şişe içki ve 12 sahte bandrol ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince İzmit'teki bir büfede gümrük kaçağı...

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir büfede gümrük kaçağı 181 şişe içki ve 12 sahte bandrol ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince İzmit'teki bir büfede gümrük kaçağı içki satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Adresi belirlenen büfeye operasyon düzenleyen ekipler, büfe ile işletme sahibinin evi ve aracında 181 şişe gümrük kaçağı içki ile 12 sahte bandrol buldu. İşletme sahibi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kaynak: AA



