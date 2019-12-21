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  3. Kocaeli'de bir fabrikada yangın çıktı!

Kocaeli'de bir fabrikada yangın çıktı!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı.İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
21 Aralık 2019 Cumartesi 15:00

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