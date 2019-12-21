Kocaeli'de bir fabrikada yangın çıktı!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı.İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.