Kocaeli'de bir kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi: 4 Şüpheli adliyede!
Kocaeli'de 139 kilo 350 gram eroin bir kamyonette ele geçirildi. Olayla ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Mayıs'ta durdurulan bir kamyonette, narkotik dedektör köpeği "Alfa"nın tepki vermesi üzerine tavan kısmına gizlenmiş 275 paket halinde 139 kilo 350 gram eroin bulunmuştu.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
KAYNAK: ANADOLU AJANSI