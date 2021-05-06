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  3. Kocaeli'de bir kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi: 4 Şüpheli adliyede!

Kocaeli'de bir kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi: 4 Şüpheli adliyede!

Kocaeli'de 139 kilo 350 gram eroin bir kamyonette ele geçirildi. Olayla ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de bir kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi: 4 Şüpheli adliyede!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Mayıs'ta durdurulan bir kamyonette, narkotik dedektör köpeği "Alfa"nın tepki vermesi üzerine tavan kısmına gizlenmiş 275 paket halinde 139 kilo 350 gram eroin bulunmuştu.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Kocaeli'de bir kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi: 4 Şüpheli adliyede!

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