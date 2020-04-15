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Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde, O.H'nin silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahıyla...

Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde, O.H'nin silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahıyla H.Y'yi Kartepe ilçesinde gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan yaralı O.H'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





Kaynak: AA




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