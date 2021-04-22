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Kocaeli'de bir otomobil caddede açılan çukura düştü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki bir otomobil altyapı çalışmaları için açılan ve uyarı levhası konulmayan çukura düştü.

Kocaeli'de bir otomobil caddede açılan çukura düştü

Olay Körfez ilçesi, Güney Mahallesi, Tınazpete Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde altyapı yol ve su çalışması gerçekleştiren ekipler, iddialara göre her hangi bir önlem almadı. Cadde üzerinde seyreden bir sürücü, İSU'nun çalışma amacıyla açtığı çukurun içine düştü. Maddi hasara sebep olan kaza vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kocaeli'de bir otomobil caddede açılan çukura düştü

Kocaeli'de bir otomobil caddede açılan çukura düştü

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