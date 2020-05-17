Kocaeli'de boş sokaklar, yine 65 yaş üzerindekilere kaldı

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının olduğu Kocaeli'de, 65 yaş ve üzerindekiler, bugün 2'nci kez dışarı çıktı. Boş sokaklarda yürüyenler, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki kişiler, bugün 2'nci kez sokağa çıktı. Sokak kısıtlamasının uygulandığı Kocaeli'de 65 yaş ve üzerindekiler, dışarıda güzel havanın keyfini çıkardı. İzmit'te birçok kişinin yürüyüş yaptığı görüldü. Gölcük ilçesinde ise sahil şeridinde evi bulunanlar, deniz kıyısında nefes aldı. Yaşlıların sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

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Kaynak: DHA