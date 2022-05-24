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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu! Bomba düzeneği hazırlarken yakalandı!

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 8 DEAŞ terör örgütü mensubunun gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerden 1'inin bombalı eylemlerde kullanılan araçların bomba düzeneklerini hazırladığı, 3 kişinin de örgütün silahlı çatışmalarında görev aldığı bilgilerine ulaşıldı.

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu! Bomba düzeneği hazırlarken yakalandı!

Alınan bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü DEAŞ mensubu kişilere yönelik nefes kesen bir operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 8 yabancı uyruklu şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu! Bomba düzeneği hazırlarken yakalandı!

BOMBA DÜZENEĞİ HAZIRLARKEN YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyonda, yakalanan şahısların 1'inin bombalı eylemlerde kullanılan araçların bomba düzeneklerini hazırladığı, 1'inin örgütün çatışma bölgelerine mühimmat sevkini sağladığı, 3'ünün örgüte lojistik destek sağlayan örgüt mensubu olduğu, diğer 3 kişinin de örgütün silahlı çatışmalarında görev aldığı bilgilerine ulaşıldı.

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu! Bomba düzeneği hazırlarken yakalandı!

Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu! Bomba düzeneği hazırlarken yakalandı!

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu! Bomba düzeneği hazırlarken yakalandı!

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu! Bomba düzeneği hazırlarken yakalandı!

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu! Bomba düzeneği hazırlarken yakalandı!

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