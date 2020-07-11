Kocaeli'de dehşet! Karantinadaki şoför, kendisini evinin tavanına astı

Gölcük ilçesine bağlı Düzağaç Mahallesi’nde meydana gelen olayda bir seyahat firmasında uzun yol şoförlüğü yapan 50 yaşındaki Ayhan D., koronavirüs hastası olan bir yolcuyla temas ettiği için 10 gündür evinde karantinadaydı. Ayhan D. bugün 15-30 sıralarında evinde ölü, bulundu.

10 gündür karantinada bulunan Ayhan D.'den uzun süre haber alamayan yakınları, polise bildirdi. Eve gelen polisler, kapıyı açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla içeri giren polisler, Ayhan D.'yi koridorunda tavana iple asılı buldu.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ayhan D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Ayhan D.'nin cansız bedeni, otopsi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İNTİHAR ETMEDEN ÖNCE KIZINA MESAJ ATMIŞ

Olayın arından evin önüne gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Ayhan D.'nin iki gün önce kızına mesaj attığı, “Ölürsem beni ağabeyimin yanına defnedin” dediği bildirildi.