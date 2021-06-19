Türkiye deprem gerçeğini bir kez daha hissetti. İstanbul'da meydana gelen deprem kentin birçok yerinde ve komşu illerde de hissedilince vatandaşlar büyük korku yaşadı ve kendini dışarı attı. Bu kapsamda Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar internet arama motorlarında Kocaeli'de deprem mi oldu son dakika? 19 Haziran 2021 Cumartesi kaç şiddetinde deprem oldu? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

KOCAELİ'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ?

İstanbul'un Kartal ilçesinde 19 Haziran 2021 Cumartesi günü meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem Kocaeli'de de hissedildi. Vatandaşlar deprem nedeniyle büyük panik yaşadı ve kendini sokağa attı.

19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

19 Haziran 2021 Cumartesi gününde AFAD'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul'un Kartal ilçesinde saat 15.07'de yerin 7.06 kilometre altında 3,9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem Sultanbeyli'de yerin 15.1 kilometre altında 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti.