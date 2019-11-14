Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
KOCAELİ (AA) - Kandıra ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.Mehmet D. idaresindeki 41 N 0156 plakalı traktör, Orhan Mahallesi Karahasanlar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Araç, Karahasanlar Deresi üzerinde bulunan köprü ile temiz su ana isale hattı arasında asılı kaldı.Haber...
KOCAELİ (AA) - Kandıra ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Mehmet D. idaresindeki 41 N 0156 plakalı traktör, Orhan Mahallesi Karahasanlar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Araç, Karahasanlar Deresi üzerinde bulunan köprü ile temiz su ana isale hattı arasında asılı kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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