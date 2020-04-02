Kocaeli'de doğal gaz kombine çevrim santralindeki trafoda patlama oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, doğal gaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda meydana gelen patlama hasara neden oldu.

Çerkeşli Mahallesi'ndeki İMES OSB'de kurulu doğal gaz kombine çevrim santralinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye giden itfaiye ekipleri, patlamanın ardından trafoda çıkan yangına müdahalede bulundu.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında trafoda hasar oluştu.

Kaynak: AA