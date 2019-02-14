Kocaeli'de doğal gaz patlaması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir restoranda meydana gelen doğal gaz patlamasında işletme sahibi yaralandı.Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge ile İnönü caddelerinin kesiştiği noktadaki bir lahmacun ve pide salonunun mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.Restoranda yalnız olduğu sırada meydana gelen patlamada yaralanan işletme sahibi Aykut Canımoğlu (24) Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaynak: AA