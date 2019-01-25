Kocaeli'de dolandırıcılık iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, satın aldığı 19 ton hurmanın parasını vermediği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Hacı Osman Mahallesi'nde bulunan Suriye uyruklu S.K. ve B.E'ye ait şekerleme toptancısına gelen Suriye uyruklu I.E.K. (26), parasını sattıktan sonra vermek üzere anlaşarak 19 ton hurmayı kamyonuna yükledi.

Aradan 4 gün geçmesine rağmen I.E.K'den haber alamayan iş yeri sahipleri, durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri MOBESE görüntüleri ve PTS kayıtlarından yola çıkarak, İstanbul Esenyurt’ta M.Y'ye (44) ait iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler, I.E.K. ve M.Y'i, hurmaları satışa sunulmak üzere paketlerken gözaltına aldı.

Piyasa değeri 300 bin lira olan hurmaları 100 bin liraya satın aldığını ancak hurmaların çalıntı olduğunu bilmediği yönünde ifade verdiği öğrenilen M.Y, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli I.E.K, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Hurmalar sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA