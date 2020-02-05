Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de fuhşa aracılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden fuhşa aracılık yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında İzmit'te bir adreste fuhuş yapıldığını tespit etti.

Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda N.K. ve yabancı uyruklu F.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "fuhşa aracılık" suçlamasıyla Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA