Kocaeli'de düzenlenen törende bozkurt işareti yapan polise soruşturma açıldı!

MHP'de Dilovası İlçe Başkanı olarak atanan Ali Demiray için tören düzenlendi. Törene MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İl Başkanı Yunus Emre Kurt, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile partililer katıldı.

BOZKURT İŞARETİ YAPTI

Güvenliği sağlamak için etkinliğe Gebze’den Dilovası’na gönderilen bir karakol amirinin partililerle birlikte bozkurt işareti yaptığı görüldü.

Kocaeli Valiliği tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.



Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında ve çeşitli sosyal medya hesaplarında, Dilovası ilçesinde bir siyasi partinin etkinliğine üniformalı bir emniyet görevlisinin katılım sağladığına dair haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Konuyla ilgili detaylı inceleme yapılması amacıyla haberlerde adı geçen emniyet görevlisi hakkında soruşturma başlatılmıştır." şeklinde ifade edildi.