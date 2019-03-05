KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma gerçekleştirildi.

Kentte 28 Şubat'tan bu yana yapılan operasyonlarda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 340 gram esrar, 41 uyuşturucu hap, 24 gram metamfetamin, 616 gram sentetik, 72 gram skunk, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ise 5 gram esrar, 18 uyuşturucu hap ele geçirildi.