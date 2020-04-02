Kocaeli’de ekmek satışları düştü

KOCAELİ Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, vatandaşın ekmeğini kendisinin yaptığını, ekmek satışlarında yüzde 35- 40 oranında düşüş olduğunu söyledi.

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, vatandaşın son günlerde kendi ekmeğini kendisinin yaptığını, bu nedenle ekmek satışlarında düşüş yaşandığını söyledi. Evde ekmek yapımının gösterildiği videoların bunda etkisi olduğunu ifade eden Sarı, Kocaeli'de son bir haftada satışların yüzde 35- 40 dolayında düştüğünü kaydetti. Sarı, "Son bir haftada halk ekmek satışları da dahil olmak üzere bir düşüş söz konusu. Un ve maya satışının son bir haftada arttığını gördük. Vatandaşlarımız, kendi ekmeğini kendisi yapıyor. Buna neden olan bazı sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı" dedi.

Hijyene önem verdiklerini ifade eden Sarı, "Kocaeli Fırıncılar Odası olarak biz, Türkiye'de hijyene en çok önem veren odayız. Bu afaki söylenmiş bir söz değildir. Kocaeli'deki fırınların yüzde 95'i hijyenine önem veriyor. Biz gereken uyarıları yapıyoruz. Bununla birlikte şu süreçte özellikle marketlerin açık noktalarında ekmek satılmasına zabıtanın izin vermemesi gerekiyor. Tarım İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri bu konuda daha hassas davranmalı" diye konuştu.

Sarı tüketicilerin ekmek aldığı fırını seçmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tüketiciler kendi fırınını kendisi seçmeli. Hijyene uymayan fırınlardan alışveriş yapmamalıdır. Ekmek verdiği eldivenle para üstü veren bir yerden alışveriş yapmamalılar. Fırınlarda sosyal mesafe düzenlemesi getirdik. Vatandaşların uyması gereken sosyal mesafeyi ayarladık. Birçok fırınımız, ürünlere temasın kesilmesi için yatırımlar yaptı. Bu önlemleri almayan, hijyene uymayanı vatandaş cezalandırsın. Ancak işini kaliteli ve temiz bir şekilde yapan esnafımızın sayısı daha fazla."

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Kaynak: DHA