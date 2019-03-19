Kocaeli'de engelli kişinin evinde ölü bulunması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 50 yaşındaki bedensel engelli Muktedir Çapur'un evinde bıçaklanarak öldürmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan bir şüpheli daha tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kayacık Mahallesi Akasya Sokak'ta, Çapur'un bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli B.G'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Karamürsel Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece olaya ilişkin tutuklananların sayısı 2'ye çıktı.

Şüphelinin "cinsel istismar", "basit yaralama", "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Öte yandan polis ekiplerince olayda 2 bıçak kullanıldığı tespit edildi.

- Olay

Kayacık Mahallesi Akasya Sokak'ta yaşayan 50 yaşındaki Muktedir Çapur, önceki gün eve gelen anne ve babası tarafından, bıçaklanmış halde yerde yatarken görülmüş, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, bedensel engelli Çapur'un hayatını kaybettiğini belirlemişti.



Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çapur'un cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince üzerinde maktule ait kanın bulunduğu elbiseyle gözaltına alınan şüpheli G.K. (26) dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ekiplerin yaptığı soruşturmada, Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklu bulunan G.K'nin, 7 günlük izne çıktığı tespit edilmişti.

Maktul Çapur'un 30 yerinden bıçaklandığı, 160 lirasının ve 6 paket sigarasının gasbedildiği belirlenmişti.

Kaynak: AA