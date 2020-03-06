Kocaeli'de engellinin motosikletini çalan zanlı tutuklandı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde engelli kişinin motosikletini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Barbaros Mahallesi'nde bir engelliye ait motosikletin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.Motosikletin yerini tespit eden ekipler, şüpheli...
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde engelli kişinin motosikletini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Barbaros Mahallesi'nde bir engelliye ait motosikletin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Motosikletin yerini tespit eden ekipler, şüpheli H.Ç'yi Dilovası'ndaki adresinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Motosiklet, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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