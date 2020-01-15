Kocaeli'de eşini öldürdüğü iddia edilen kadın ve arkadaşının yargılanmasına devam edildi

KOCAELİ (AA) - İzmit ilçesinde, kocası Hüsnü Güntaç'ı (34) uyuduğu sırada öldürdükten sonra Yalova'da gömdükleri iddiasıyla tutuklanan eşi ve arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, 7 Kasım 2017'de kaybolan ve 21 Aralık'ta Yalova'da toprağa gömülü halde cesedi bulunan Hüsnü Güntaç'ı tasarlayarak kasten öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen tutuklu sanıklar eş S.G. ve sevgilisi F.Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Katılan avukatı, önceki yazılı ve sözlü savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, "Mahkemenin beklediği adli tıp raporu geldi ancak ücretinin yatırılmaması nedeniyle rapora sistemden erişim sağlayamıyoruz. Gereken parayı temin etmeye çalışıyoruz. Ancak mahkemeniz adli tıp kurumuna bu yönde bir talepte bulunursa, raporu görebiliriz." diye konuştu.

İddia makamı, Kocaeli 1. Aile Mahkemesinden adli tıp kurumundan gönderilen raporun beklenmesine, suç vasfı, mevcut delil durumu ve yasada öngörülen cezanın miktarı dikkate alınarak, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık S.G'nin avukatı ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini ifade ederek, "Dosyadaki eksiklikler giderilsin. Bizce suç niteliği müvekkilim lehine değişecektir. Müvekkilim tutukluluk nedeniyle mağdurdur. Adli kontrol şartıyla tahliyesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Sanık S.G. de avukatının beyanlarına katıldığını söyledi.

Mahkeme heyeti, Kocaeli 1. Aile Mahkemesinden, sanık S.G. ve çocuklarıyla ilgili DNA raporunun beklenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 1 Nisan'a erteledi.

- Süreç

Alikahya semti Atatürk Mahallesi'nde, 7 Kasım 2017'de polis merkezine giden Hüsnü Güntaç'ın yakınları, bir süredir haber alamadıkları akrabaları için kayıp başvurusunda bulunmuş, ekipler, Hüsnü Güntaç'ın eşi S.G'yi (30), kocasının nerede olduğu sorusuna çelişkili cevaplar vermesi üzerine takibe almış ve yapılan teknik ve fiziki takibin ardından S.G'nin, F.Ö. (40) ile arasında gönül ilişkisi bulunduğunu tespit etmişti.

Olayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine çevredeki MOBESE kameraları ile PTS kayıtlarından yola çıkan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalıştığı iş yerinden Hüsnü Güntaç'a zimmetli araçla Kütahya'ya giden S.G. ve F.Ö'yü gözaltına almıştı.



Evde yapılan aramada ekipler, bir valizin içerisinde ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş ve şüpheliler tutuklanmıştı.

S.G'nin emniyetteki ifadesinde, bir süredir aralarında gönül ilişkisi bulunan F.Ö'ye, eşi tarafından sürekli darbedildiğini söylediğini belirterek, olay gecesi eve aldığı F.Ö'nün, yatağında uyuduğu esnada tabancayla başına tek el ateş ederek eşini öldürdüğünü ve cenazeyi battaniyeye sararak Yalova'nın Altınova ilçesindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf ettiği öğrenilmişti.



Hüsnü Güntaç'ın cesedi, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Altınova ilçesinde belirtilen mevkide jandarma gözetiminde yapılan çalışma sonucu çıkartılarak, Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.





Kaynak: AA