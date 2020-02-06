Kocaeli'de eski tren garı binasında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, eski tren garı binasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, eski tren garı binasının çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları farkeden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın binada, hasara yol açtı.

Kaynak: AA