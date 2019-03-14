Kocaeli'de esnaf cinayeti davası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaybolduktan 3 yıl sonra ormanlık alanda cesedi bulunan İzmitli esnaf Erman Kızıltan'ın cinayetine ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan 2. duruşmaya, "kasten öldürmek" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Cemil Öner, Halil Subaşı, Tarık Altay ve Adem Güneş ile avukatları katıldı.

Duruşmada, Erman Kızıltan'ın eşi Nursevil Kızıltan, babası Recep Kızıltan, annesi Aynur Banabak ve avukatı da hazır bulundu.

Sanık Cemil Öner, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, olayla bir ilgisinin olmadığını ve davada tanık olması gerekirken sanık durumuna düştüğünü söyledi.

Olay günü, kendisine ait bahçeli evde mangal yapmak için Halil Subaşı ile konuştuklarını, arkadaşı Tarık Altay'ın iş yerinde buluşmak için sözleştiklerini anlatan Öner, şöyle konuştu:

"Tarık'ın iş yerine gittik. Halil ile Tarık'ın işinin bitmesini bekliyorduk. Bir süre sonra sesler duydum. Halil, iş yerine gitti arkasından da ben gittim. Erman Kızıltan'ın yerde yattığını gördüm. Onu kimin vurduğunu bilmiyorum. Şok olmuştum. Hemen aracıma binip oradan uzaklaştım. Bir süre sonra Kartepe'deki bahçeli evime geldim. Daha sonra Adem, Tarık ve Halil de geldi. Halil benden işi olduğunu söyleyerek, arabamı istedi. Ben de verdim. Adem ve Tarık bir süre sonra ayrıldılar. Yaklaşık birkaç saat sonra Adem ve Tarık, Erman'ın cesedi araca koyup evime getirdiler.

Maktulü, benim bahçeme gömmek istediler. Ben bunu kabul etmedim. Ama istiyorlarsa Kartepe'de ormanlık alana gömebileceklerini söyledim. Ben de buna eşlik edecektim. Dördümüz cesedi alarak Kartepe'de ormanlık alana gittik. Sağlık sorunlarım olduğu için ben araçta kaldım. Diğer üçü cesedi yol kenarında ormanlık alana gömdüler. Daha sonra olay yerinden ayrıldık. Benim Erman Kızıltan'ın öldürülmesiyle ilgili hiç bir eylemim olmamıştır. Ben maktulü tanımam. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

Savcının sorusu üzerine sanık Öner, "Halil Subaşı'nın, Kızıltan'ın öldürülmesinde kullanılan silahı benden aldığı yönündeki beyanları doğru değildir. Ben kesinlikle Halil'e silah vermedim. Adem bize, 'Ceset yoksa suç da yok.' dedi. Biz de bunun üzerine olayı kimseye anlatmamayı kararlaştırdık." diye konuştu.

Öner, sanıklar Tarık ve Halil'in kendisine, maktulü Adem'in vurduğunu söylediğini iddia ederek, "Maktulün gömülmesinde kullanılan kürek ve kazmalar bana aittir, ben sadece onlara eşlik ettim." dedi.

Savcının, "Olayın ortaya çıkmaması için sanık Adem'den şantaj yoluyla para istediniz mi?" şeklindeki sorusunu ise Öner, "Adem, dışarıdan olan alacaklarını Tarık'a devretmiş. Ben Adem'e 'Para vermezsen her şeyi anlatırım.' şeklinde bir şey demedim, para istemedim." diye cevapladı.

Duruşmada bazı tanıklar da dinlenildi.

Mahkeme heyeti, sanık Adem Güneş'in avukatının yeni tanıklar dinlenilmesi yönündeki talebinin, bu aşamada yargılamaya yenilik katılamayacağından reddine ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 29 Mayıs'a erteledi.

- Olay



İzmit'te esnaflık yapan 2 çocuk babası Erman Kızıltan'ın (33) ailesinin 19 Mayıs 2015'te kayıp başvurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 4 Haziran 2015'te gözaltına alındıktan sonra salıverilen 6 şüpheli, elde edilen yeni veriler ışığında 6 Temmuz 2018'de tekrar yakalanmıştı.



Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, Adem Güneş, Tarık Altay, Cemil Öner ve Halil Subaşı'nın emniyetteki itiraf ve ifadelerinden yola çıkan ekipler, Cedit Mahallesi'ndeki bir iş yerinde öldürüldüğü belirlenen Kızıltan'ın cesedinin, Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Eğreltidüzü mevkisindeki ormanlık alana gömülü olduğunu tespit etmişti.



Cumhuriyet savcısının nezaretinde bölgede yapılan kazıda bulunan ceset, incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılmış, daha sonra teşhis ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında Adem Güneş, Tarık Altay, Cemil Öner ve Halil Subaşı hakkında "kasten öldürmek" suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.



Kaynak: AA