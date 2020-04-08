Kocaeli'de ev yangını: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Yüzbaşılar Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın 4'üncü katındaki dairenin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, evdeki bir kişi hafif şekilde yaralandı.



Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü.







Kaynak: AA