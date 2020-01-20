Kocaeli’de ev yangını: 1’i ağır 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında alevlerin arasında kalan 2 kişi yaralanırken, 4 kedi de telef oldu.

Olay, İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın 2. katında bulunan evde yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, dumanlar yerini alevlere bıraktı. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerince yaralanan yatalak hasta Halit T. ve Adnan S. kurtarılarak, yangına müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Halit T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Binada bulunan 4 kedinin telef olduğu belirlenirken, vatandaşlardan biri içerideki kedilerden birini sokakta görünce büyük mutluluk yaşadı.

Yangını görerek itfaiyeye bildiren vatandaş, içeride bulunan vatandaşı kurtarmaya çalıştıklarını ifade ederek, "İlk ben eczaneden geliyordum. Buradan geçerken dumanları gördüm. O sırada birisi balkona çıkıp "Yardım edin" diye bağırdı. Hemen telefonumu çıkartarak 110'u aradım. Balkona çıkan kişi, "İçeride yatalak babam var" diyordu. Ben buradan eve girmeye çalıştım ama yoğun dumandan dolayı giremedim. Camı kırdık ama ateşin sıcaklığından dolayı giremedik" dedi.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA