Kocaeli'de fabrikada çıkan yangında 10 işçi dumandan etkilendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir fabrikada çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen 10 işçiye sağlık personelince müdahale edildi.

Alınan bilgiye göre, Çubuklubala Mahallesi Kandıra yolundaki tarım aletleri üreten fabrikanın boyahanesinin baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle çatıya sıçradı.

Fabrika yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından duman tahliyesi yapıldı.

Çalışanların fabrikadan tahliyesi gerçekleştirilirken, sağlık ekipleri yangın nedeniyle dumandan etkilenen 10 işçiye ambulanslarda müdahale etti. Bazı çalışanlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede, trafik akışı kontrollü sağlandı.

Dumandan etkilenen çalışanlar, yangının boyahane kısmından çıktığını belirterek, dumanı fark edince yangın tüpleriyle müdahale ettiklerini söyledi. İşçiler, dumanı fark ettiklerini ve ısı yayılınca korkup dışarı çıktıklarını kaydetti.









Kaynak: AA