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Kocaeli'de feci kaza! Şarampole uçan araç vinç ile kurtarılırken sürücüsü ağır yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole uçtu. Araç gelen vinç yarımıyla çıkarılırken sürücüsü ise ağır yaralandı.

Kocaeli'de feci kaza! Şarampole uçan araç vinç ile kurtarılırken sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Dönmez idaresindeki 41 BY 9021 plakalı Audi marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi ilk önce bariyerlere, daha sonra çöp kutusuna, ardından da yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak yoldan çıktı. Otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı.

Kazada yaralanan sürücü Dönmez otomobili içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücünün müdahaleden önce kalbinin durduğu, ancak sağlık ekipleri tarafından şok uygulanarak hayatta tutulduğu öğrenildi. Yaralı sürücü ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Şarampole uçan otomobil ise vinç yardımıyla düştüğü yerden kaldırıldı. Kaza sonrasında elektrik hatları koparak yere düştü. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de feci kaza! Şarampole uçan araç vinç ile kurtarılırken sürücüsü ağır yaralandı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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