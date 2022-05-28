Kocaeli'de FETÖ operasyonu:19 gözaltı! Aramalarda yok yok

Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa Ankara ve Balıkesir illerinde FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenelenen operasyonlarda 6'sı Kocaeli'den olmak üzere toplam 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 29 bin 126 Amerikan Doları, 3 bin 800 Euro, 250 gram külçe altın ve 12 kilogram külçe gümüşle, silahlı helikopter mühimmatından elebaşlarına ait kitap ve kasetlerine kadar pek çok meteryal ele geçirildi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE METERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda; 29 bin 126 Amerikan Doları, 3 bin 800 Euro, 250 gram külçe altın, 12 kilogram külçe gümüş, 2 adet silahlı helikopter mühimmatı, F serisi 2 Amerikan Doları, A serisi 1 Amerikan Doları, B serisi 1 Amerikan Doları, L serisi 1 Amerikan Doları, sahte olduğu değerlendirilen 2 adet pasaport, başka şahıslara ait kimlik fotokopileri ve fotoğraflar ve terör örgütü liderine ait kitap ile kasetlerle birlikte şüphelilere ait çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

16 ŞÜPHELİ SERBEST 3'Ü TUTUKLU

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler dün Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adli mercilerce 16 şüpheli adli kontrol tedbiri ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı. 3 şahıs ise tutuklandı.