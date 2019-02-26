Kocaeli’de FETÖ’nün gizli dershanesi ortaya çıkarıldı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgüt üyelerinin çocuklarını eğitme amacıyla bir apartman dairesinde oluşturulan gizli dershane ortaya çıkarıldı. Operasyonda ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Kocaeli merkezli, İstanbul ve Ankara illerinde yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında örgüt üyesi olma suçundan yakalama kararı bulunan, örgütün sözde üst düzey yönetici konumundaki mahrem abileri ve ailelerini yasadığı yollarla yurt dışına geçişlerini sağlayan ve yasa dışı olarak Kocaeli'de dershanecilik yaptıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şahıslara ait ikametlerinde yapılan aramalarda ise örgüte ait olduğu değerlendirilen yüksek miktarda para, dijital materyal, örgütsel doküman ve kitap ele geçirildi.

Örgüt eğitiminde kullanılan gizli dershane böyle görüntülendi

Operasyonda örgüt üyelerinin çocuklarına eğitim verilmesi için bir apartman dairesinde oluşturulan kaçak dershane ise ortaya çıkarıldı. Daire içerisindeki odaların yazı tahtalar ve sıralar yerleştirilerek sınıflara dönüştürüldüğü dershanenin ise görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde daire içinde oluşturulan dershanenin içindeki sınıflarda tahtalara yazılan tarih ve siyasetle ilgili derslerin anlatıldığı yazılar görünüyor. Dershanede inceleme yapan ekiplerin çok sayıda dokümana el koyduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA