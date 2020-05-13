Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 55 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında "hırsızlık", "konut dokunulmazlığı ihlali", "mala zarar verme", "kasten yaralama" gibi suçtan aranan ve toplam 16 yıl 55 gün hapis cezası bulunan G.Ş, düzenlenen operasyonla Başiskele ilçesinde yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA