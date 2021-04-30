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  3. Kocaeli'de flaş karar: Gıda ve temizlik ürünün dışındaki o ürünler satılmayacak

Kocaeli'de flaş karar: Gıda ve temizlik ürünün dışındaki o ürünler satılmayacak

Kocaeli'de tam kapanma döneminde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karara göre marketlerde sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satılmasına izin verilecek. Bu ürünlerin dışında kalan ürünlerin satılmalarına ve vatandaşların bu reyonlara ulaşmasına izin verilemeyecek.

Kocaeli'de flaş karar: Gıda ve temizlik ürünün dışındaki o ürünler satılmayacak

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 29 Nisan saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs saat 05.00'de sona erecek olan  tam kapanma sürecinde Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu farklı bir karara imza attı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre  temel gıda ve temizlik ürünlerinin  dışında kalan inşaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, züccaciye, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünlerinin satıldığı marketlerde, vatandaşların bu reyonlara ulaşmasına engel olunacak.  

 Konu ile ilgili Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2021/23 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımızın 1.2. maddesinde yer alan ‘sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00 - 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesine, vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilmesine,

aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmalarının evlere / adrese servis şeklinde de satış yapabilmesine, yukarıda belirtilen uygulamanın zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olmasına, zincir marketlerin pazar günleri kapalı kalmasına,’ hükmüne ilave olarak, bünyesinde perakende olarak inşaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, züccaciye, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satış reyonları bulunan marketlerin bu reyonlarının, ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan işyerleri için getirilen kısıtlamalara tabi olmasına, bu reyonların ve bulundukları katların kapatılmasına, müşterilerin bu reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirlerin alınmasına,

yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi” 

Tayfun Altuntaş
Editör
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