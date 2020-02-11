Kocaeli'de gece bekçisi, konteynerde ölü bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir inşaat deposunda gece bekçisi olarak çalışan İhsan Yılmaz, konteynerde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Vezirçiftliği Mahallesi'nde bir inşaat firmasına ait depoda gece bekçisi olarak çalışan emekli madenci İhsan Yılmaz (56), işçiler tarafından konteyner içerisinde hareketsiz halde bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonucu Yılmaz'ın öldüğünü tespit etti.

Yılmaz'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından Yılmaz'ın cenazesi, ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA