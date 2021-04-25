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Kocaeli'de halk otobüsü şoförünün davranışı takdir topladı: İftar yemeğini yolcu ile paylaştı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde halk otobüsünün sürücüsü, iftar vakti otobüste bulunan yolcu ile yemeğini paylaştı. O görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kocaeli'de halk otobüsü şoförünün davranışı takdir topladı: İftar yemeğini yolcu ile paylaştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi ile Körfez Hereke bölgesi hattında hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark'a ait halk otobüsü Körfez ilçesinde seyir halindeyken akşam ezanı okudu. Bu sırada oruçlu olan halk otobüsü sürücüsü Arif Korkmaz, otobüste bulunan yolcuya "Niyetli misin?" diye sordu. Yolcunun oruçlu olduğunu söylemesi üzerine Korkmaz, vatandaştan oruçlarını açmak için 5 dakika mola vermek için izin istedi. Vatandaşın sorun olmayacağını söylemesi üzerine Kokmaz halk otobüsünü yol kenarında durdurdu.

Daha sonra Korkmaz, suyunu ve yemeğinin yarısını otobüste bulunan vatandaş ile paylaştı. Kokmaz, oruçlarını açmalarının ardından tekrar yola devam etti. Vatandaş ise Korkmaz'a teşekkür etti. Yaşanan olay halk otobüsü içerisinde bulunan yol güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kocaeli'de halk otobüsü şoförünün davranışı takdir topladı: İftar yemeğini yolcu ile paylaştı

Kocaeli'de halk otobüsü şoförünün davranışı takdir topladı: İftar yemeğini yolcu ile paylaştı

Kocaeli'de halk otobüsü şoförünün davranışı takdir topladı: İftar yemeğini yolcu ile paylaştı

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