Kocaeli'de 'hayalet konteyner' operasyonu (2)
Kocaeli'de, internet sitesi üzerinden konteyner satışında dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen S.B. (30), Y.M. (35), D.T. (27) ve H.A. (39), sevk edildiği...
4 TUTUKLAMA
Kocaeli'de, internet sitesi üzerinden konteyner satışında dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen S.B. (30), Y.M. (35), D.T. (27) ve H.A. (39), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.M.K. (21) ile T.Y. (22) ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
DHA
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