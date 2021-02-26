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  3. Kocaeli'de HES kodu kavgası! 2 kişi otobüs şoförüne saldırdı

Kocaeli'de HES kodu kavgası! 2 kişi otobüs şoförüne saldırdı

Yasağı hiçe sayıp HES kodu olan tek yolcu kartı ile otobüse binmek isteyen şahıslar, kendilerini uyaran sürücüye bıçak çekerek saldırdığı anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli'de HES kodu kavgası! 2 kişi otobüs şoförüne saldırdı

Kocaeli Gebze 'de, üzerinde HES kodu tanımlı kartı ile otobüse binen bir şahıs aynı kart ile arkadaşını da araca bindirmek istedi.

Çayırova-Emek hattındaki 551 numaralı özel halk otobüsü şoförü 39 yaşındaki Serkan Kanaran, kartsız binişlere izin veremeyeceğini söyleyip HES kodu olmadan araca binilmesinin yasak olduğunu hatırlattı

Şahıslar tek kartla otobüse binmek için diretince tartışma çıkararak otobüs şoförünü darbetmeye başladılar.

Kocaeli'de HES kodu kavgası! 2 kişi otobüs şoförüne saldırdı

BIÇAK ÇEKTİLER

Olayın büyümesi üzerine şoförün, şahısları araçtan indirmesinin ardından bıçak çekerek yeniden otobüse binmeye çalışan iki genci fark eden Kanaran, son anda kapıları kapatarak kurtuldu.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli'de HES kodu kavgası! 2 kişi otobüs şoförüne saldırdı

 

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