Kocaeli’de ihtiyaç sahiplerine evde bakım hizmeti veriliyor

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi'nin Evde Bakım Hizmeti'nden eşi ile birlikte yararlanan 80 yaşındaki Sabri Öner, "Bu hizmet ile hayata tutunuyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahiplerine yönelik hayata geçirdiği Evde Bakım Hizmeti vatandaşların yüzlerini güldürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, her hafta periyodik olarak hastaları ziyaret ederek öz bakımlarını yapıyor. Yatağa mahkum olarak yaşayan hastaların öz bakımının yanı sıra evleri de ekipler tarafından temizleniyor. Yapılan hizmet ile vatandaşların yüzleri gülüyor. Yapılan hizmetlerden eşi ile birlikte yararlanan 80 yaşındaki Sabri Öner memnuniyetini dile getirerek, "Evlatlarım gibi hizmet ediliyor bize" dedi.

Belediye ekiplerinin yaptıkları hizmet ile ihtiyaçlarının büyük bir bölümünün karşılandığını belirten Öner, "Durumum yok. Eşim şeker hastası, bir bacağı kesildi. Diğer bacağı kırık. Eşimin her şeyi ile ben elimden geldiğince ilgileniyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedim. Onlar bana her hafta ekip gönderiyor. 2 ekip geliyor evimize. İlk gelen ekip ev temizliği yapıyor. Evin her yerini güzelce temizliyorlar. İkinci ekip ise eve geldiklerinde eşimin öz bakımını yapıyorlar" diye konuştu.

Gelen personelden çok memnun olduklarını ifade eden Sabri Öner, "Bize her seferinde farklı personel geliyor. Ama her biri geldiklerinde hal hatır sorarlar, bizimle güzel ilgilenirler. Her şeyden önce gülen yüzleri bizim yüreğimize dokunur. Allah hepsinden razı olsun. Kendi ailem gibi ilgileniyorlar. Hastaneye gideceğimiz zaman belediyeyi arıyorum. Ekipler ambulans ile geliyorlar. Evden alıp bizi hastaneye götürüyorlar. Orada da güzel bir şekilde işlemlerimiz yapılıyor. İşimiz bittiği zaman ambulans ile bizi eve götürüyorlar. Bizim için çok güzel hizmet bunlar. Allah belediye başkanımızdan razı olsun" şeklinde konuştu.

Maddi imkansızlıklardan, kimsesizlikten veya hastalıktan dolayı oluşan olumsuzlukları önlemek amacı ile hayata geçirilen hizmetten yararlanabilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçiliyor. Bilgisi alınan hasta vatandaşın evine incelemeye gidiliyor. Gerekli şartların oluştuğu tespit edilen kişiler hakkında karar alınıyor. Kararın ardından Evde Bakım Hizmetleri ekibi evin periyodik olarak temizliği ve hasta kişinin öz bakımını yapıyor.

Kaynak: İHA