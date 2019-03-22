Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir mermer atölyesinden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 Mart'ta Mehmetalipaşa Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bir mermer atölyesinden yaklaşık 8 bin lira değerinde malzeme çalınması üzerine çalışma başlattı.

Atölyeden televizyon, uydu alıcısı, güvenlik kameralarının kayıt cihazı, taşlama motoru, kırıcı delici el aleti, motorlu karıştırıcı ve 50 metre uzunluğunda elektrik kablosu çalındığını tespit eden ekipler, çevredeki güvenlik kameraları ile MOBESE görüntülerini incelemeye aldı.

Polis, daha önceden hırsızlık ve benzer suçlardan çok sayıda sabıka kaydı bulunan Ö.K'nin (37) üç tekerlekli bisikletle malzemeleri çaldığını belirledi.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla aynı mahallede gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Ö.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.





Kaynak: AA