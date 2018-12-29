Kocaeli'de işyerine silahlı saldırı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir işyerine silahlı saldırı düzenlendi.



Alınan bilgiye göre, Tuğrul Caddesi'nde pizzacılık yapan K.D, iş yerini kapatarak evine gitti. Sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar, camlara kurşun isabet ettiğini görünce, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis, işyerine 10 kurşunun isabet ettiğini tespit etti. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından saldırıyı yapan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA