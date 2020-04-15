Kocaeli’de izinsiz üretilen 90 bin maske ele geçirildi

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen 90 bin adet maske ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Darıca'daki bir tekstil atölyesine baskın düzenledi. Atölyenin deposunda, kutulara konularak satışa hazırlanmış 90 bin adet cerrahi maske ele geçirildi. İzinsiz maske üretimi yapan tekstil atölyesi sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: DHA