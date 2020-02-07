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Kocaeli’de kaçak içki operasyonu

KOCAELİ'de, durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı ve sahte olduğu değerlendirilen 765 şişe içki ele geçirildi.

Kocaeli’de kaçak içki operasyonu

KOCAELİ'de, durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı ve sahte olduğu değerlendirilen 765 şişe içki ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başiskele ilçesinde takibe aldığı bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı ve sahte olduğu değerlendirilen 765 şişe içki ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü C.T., "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

 

 

 

 

 

 

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