Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu "70 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda yapılan aramada, 70 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sigara kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Gültepe mevkisinde bir tır durduruldu.

Tırda yapılan aramada, 70 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen Y.K. gözaltına alındı.

Hakkında kaçak sigara ticareti yapmak suçundan işlem yapılan Y.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.