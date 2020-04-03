Kocaeli'de kaçak üretilen 5 bin maske ele geçirildi
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde izinsiz ve steril şartlara aykırı şekilde üretilen 5 bin cerrahi maske ele geçirildi.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara...
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde izinsiz ve steril şartlara aykırı şekilde üretilen 5 bin cerrahi maske ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışma başlattı.
Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin cerrahi maske ele geçirildi.
İmalathanedeki şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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